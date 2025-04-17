逾200外送員求助 工會促立法明確身份

【本報訊】有外送平台本月7日結束香港業務，超過1.2萬名外送員受事件影響。有工會表示，迄今接獲逾200名外送員求助，已安排他們到勞工處落案，並積極尋求方法與相關外送平台溝通，但遲遲未獲正面回覆。工會促請政府盡快立法，明確平台外送員身份，並負起監管外送平台營運的責任，勿逃避問題。

服務業總工會自由工作者分會表示，早前接獲超過200名戶戶送外送員求助，本港一直有平台外送行業的管理問題，可謂積弊已久，無論是2021年12月UberEats撤離香港，或是2022年快遞平台ZEEK欠薪事件，均反映平台公司不斷逃避監管責任，並在勞工法例的灰色地帶中榨壓員工。本港平台外送行業已形成多年，政府卻至今未立法提供保障，致大量外送員權益零保障。

籲借鑑內地 設條例保障 工會促請政府盡快立法，明確平台外送員身份，重視外送員應有的權益，同時借鑑內地經驗，制訂與僱傭條例相若的僱員保障水平。同時，破欠基金保障亦應涵蓋平台外送員，若平台公司無力支付薪酬，破欠基金可發揮補底作用。工會又指，政府應承擔對外送平台公司的監管責任，建立勞資官3方協商平台，加強協助與溝通，適時改善工作條件及優化行業標準。工會又要求戶戶送正視外送員的正當訴求和勞工權益，妥善地作出遣散安排。