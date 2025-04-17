醉拳毆斃女友 菲漢囚終身

【本報訊】一名菲律賓男子涉嫌在2021年12月的一次聖誕聚會後，疑受酒精影響，跟女友「吵大鑊」，並在灣仔住所拳打女友，令對方重傷至失禁，女友於送院10日後不治。菲漢願意就事件承認誤殺罪，但否認謀殺罪；惟控方不接納其答辯，繼續檢控他謀殺罪。案件昨在高院審結，陪審團大比數裁定被告謀殺罪成。法官形容被告行為惡毒，依例判被告終身監禁。

拒納誤殺 官斥行為惡毒 現年45歲的菲律賓籍被告Valencia Bernie Macatangay，在港任職傭工。他被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluz。控方透露，被告願意承認誤殺罪，但控方不接納。案件上月開審，至昨日審結。

昨晨11時許，法官完成引導陪審團，4男3女陪審團隨即退庭商議，至下午約3時得出裁決，以6比1裁定被告謀殺罪成。辯方沒有求情陳詞，法官指，裁決反映陪審團認為被告有謀殺意圖，被告行為惡毒，依例判被告終身監禁。被告聞判表現平靜。

控方開案陳詞指，事發時被告是死者的男友。2021年12月22日，兩人出席聖誕聚會後返回灣仔劏房單位，兩人開始爭吵，期間被告襲擊死者，包括毆打死者的頭部。死者有多處瘀傷，不能如常站起或進食，甚至出現失禁。控方指，被告應知道死者需要接受治療，但他沒有打「999」或叫救護車。直至翌日，被告叫其他住客看望死者，對方隨即報案。死者在12月23日晚上入院，她留院10日後，於2022年1月2日獲宣告死亡，死因是腦出血。案件編號：HCCC 226/2023