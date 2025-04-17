東呼即應：電子報稅難填報 中小企嘆添煩「老」

智慧城市落後於人 東呼分析唾棄原因 政府銳意將香港打造成智慧城市，令市民日常生活更便利，不過電子化進度緩慢之餘，有時市民似乎並不受落。當局打算於2030年全面推行強制性公司利得稅電子報稅，有關法團和合夥業務使用電子報稅表申報利得稅的數目，於過去3個財政年度只增加2,300張，上年度截至2月底收到5,500張，僅佔總數1.1%。數碼轉型已經是國際大趨勢，不過電子報稅仍然處於起步階段，《東呼即應》訪問會計界議員，指出很多中小型會計師事務所仍然未為客戶提供電子報稅，有商界人士則認為，由於網上填報過程比較複雜，令年紀大的用家卻步，希望可以優化電子報稅系統。

推行3年 僅佔總數1.1% 議員黃俊碩認為，整個電子報稅進度較為緩慢，比較少人選用的原因，是因為香港的企業、有限公司要有一個執業核數師去審核數目，才可以提交帳目和報稅表給稅務局，大部分企業所得稅、利得稅的報稅人，還是通過專業人士去幫他報稅。而香港超過95%的會計師都是在中小型的執業所，他們的資源相對比較有限，而且很多時候處理的業務量比較多，需要面對新的科技，變成未「殺到埋身」的時候，未必真的會花時間去了解。

而電子報稅系統現在要連着財務報表一起遞交，而且要做Tagging即是「標記」，可能對於很多的企業、中小型執業所或者稅務師、執業會計師是有距離感，所以長遠要推動電子報稅，真的要想想如何落地落實，去幫助這些服務提供者了解，或者這個系統可以如何再優化，甚至可以參考薪俸稅的經驗，怎樣可以用最簡單的方法去拿到稅務局最必須的資料，而不是每一個的專案都需要做一個「標記」。

須先申編號 過程複雜 香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦以自己的公司為例，他的公司是一間有限公司，所以過去數十年將報稅資料給予公司會計核數，基本上不需要自己報稅，應該是委任核數師代為填寫報稅，至於為何不用電子報稅，是因為大部分同事上了年紀，他們習慣填寫實體報稅表，暫時未能適應電子化，這是其中一個原因。另外，如要網上報稅則要申請一個編號，從稅務局獲得公司報稅表編號等資料，然後才可以網上報稅，整個流程較複雜，填金額及資料方面可以更「落地」一些，更容易填報，對用家來說樂意使用，特別上了年紀用家不熟習電子化，嘗試多次後選擇放棄，就會走回舊路。