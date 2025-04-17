468僱傭例修訂草案押後二讀

【本報訊】俗稱「418」的《僱傭條例》「連續性合約」規定，屢遭勞工界批評容易被僱主濫用漏洞逃避支付僱傭福利，立法會昨首讀《2025年僱傭（修訂）條例草案》，押後二讀。草案主要是放寬門檻，僱員只要4個星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有薪病假等法定僱傭福利（即「468」）。有工會背景的議員呼籲僱主不要因少了4個小時而找漏洞，變成「467」等情況。

勞工及福利局局長孫玉菡指條例草案建議把連續性合約的每星期18小時的門檻，降低至17小時，並以4個星期的工時合計為一個計算單位，如果僱員某個星期的工時和緊貼過去3個星期合計的工時達到68小時，即使某星期的工時少於17個小時，也會被計算在連續性僱傭期內。

議員敦促僱主勿鑽漏洞 有工會背景的議員梁子穎呼籲僱主能因應自己的行業發展，盡量照顧一些現在還未有連續性合約的僱員，讓他們可以享受多一些勞工保障。他指根據資料，在推行「468」之後，受影響的僱主數目只是少數，但僱員得益卻比較多，初步估計將會有1.14萬名僱員受惠，可以變成連續性合約的僱員，在僱主的角度而言，所增加的成本少於0.02%，希望僱主不要因為少了4個小時而尋找漏洞，安排僱員4個星期工作67個小時等方式，以「467」來規避連續性合約的責任。