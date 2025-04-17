次階段走塑 年中測試膠餐盒替代品

【本報訊】首階段「走塑」適應期已結束接近半年，但原先暫定在今年推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第二階段管制，至今未有實施時間表。環境及生態局最新預計今年年中，與餐飲業合作測試非塑膠食物容器替代品。

局方昨書面回覆議員提問，指環保署上月起約見多個餐飲業商會，聽取對第二階段「走塑」的意見，並了解非塑膠替代品的最新發展。雖然市場上已有若干的替代品選擇，但餐飲業食品種類多元，對所需的食物容器有不同要求，會繼續與非塑膠替代品供應商探討改善質量。

須考慮設計成熟度價錢等 局方續指，環保署正準備與業界和一些大型餐飲集團合作，預計今年年中在不同餐廳營運場景測試替代產品，而在全面走塑前，當局會充分考慮相關非塑膠替代品的成熟度、普及性和可負擔性，按實際情況考慮推行管制。

另外截至3月底，環保署收到108宗投訴和舉報，98宗涉及即棄膠餐具，10宗其他即棄塑膠產品。有18間食肆收到書面警告後持續違規，環保署已向相關負責人發出2,000元定額罰款通知書。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在去年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。