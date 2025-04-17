賽馬旅遊 鞏固國際樞紐地位

馬會主席利子厚祝賀本屆峰會成功舉行，他指賽馬運動扎根本港多年，是香港獨有的文化，不僅吸引全球旅客，更有助提升香港作為國際文化交流與合作的地位。馬會將繼續與香港特區政府及旅發局緊密合作，充分發揮賽馬旅遊的全球吸引力。

主禮峰會閉幕式的文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦稱，賽馬運動作為香港文化的重要基石，已延續逾百年歷史。它不僅是體育競技，更承載着多元價值。馬會通過融入文化體驗、美饌佳餚及娛樂元素，持續豐富這項活動的內涵；同時圍繞4大「+旅遊」方向，打造獨具魅力的旅遊產品與項目，以創新方式展現香港獨特多元的城市魅力。今次峰會嘉賓歡聚跑馬地馬場，共賞璀璨景致，正好完美體現「+旅遊」概念的發展策略。