賽馬旅遊 鞏固國際樞紐地位
【本報訊】「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」昨日舉行閉幕式。馬會在跑馬地馬場款待與會嘉賓代表，積極推廣賽馬旅遊，鞏固香港國際旅遊樞紐的地位。世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛表示，會議期間數十個旅遊城市推出了《香港倡議》，攜手推動旅遊業發展。
馬會主席利子厚祝賀本屆峰會成功舉行，他指賽馬運動扎根本港多年，是香港獨有的文化，不僅吸引全球旅客，更有助提升香港作為國際文化交流與合作的地位。馬會將繼續與香港特區政府及旅發局緊密合作，充分發揮賽馬旅遊的全球吸引力。
主禮峰會閉幕式的文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦稱，賽馬運動作為香港文化的重要基石，已延續逾百年歷史。它不僅是體育競技，更承載着多元價值。馬會通過融入文化體驗、美饌佳餚及娛樂元素，持續豐富這項活動的內涵；同時圍繞4大「+旅遊」方向，打造獨具魅力的旅遊產品與項目，以創新方式展現香港獨特多元的城市魅力。今次峰會嘉賓歡聚跑馬地馬場，共賞璀璨景致，正好完美體現「+旅遊」概念的發展策略。
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