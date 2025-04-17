香山旅遊峰會閉幕 港續發揮超級聯繫人角色

【本報訊】首次在香港舉行的世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會圓滿閉幕，峰會期間展開逾570組生意洽談，意向交易額近兩億元人民幣，與會嘉賓參與本地遊，體會香港國際大都會的獨特魅力與多元文化。旅發局主席林建岳指出，粵港澳大灣區為香港和區域內旅遊業的發展，奠定了里程碑，香港將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，深化與大灣區及國際市場的合作。

800嘉賓觀光 體驗本地文化 峰會於前日起一連兩日舉行，吸引來自超過40個國家、60個城市及本地共約800位嘉賓，包括城市市長、副市長、各國駐港大使及國際組織代表、業界領袖及與旅遊業界相關的持份者出席。與會嘉賓在峰會前分別參與不同行程，包括參觀海洋公園及最新的大熊貓館，並乘坐觀光船遊覽香港仔避風塘，體驗昔日的漁村文化及漁民生活；或乘坐昂坪360纜車欣賞全球最高的戶外青銅坐佛——天壇大佛等。

有嘉賓指，在行程中體會到香港既有現代城市的繁華，亦有傳統文化的深厚底蘊。無論是自然景觀、歷史遺迹，還是現代藝術與文化，都能提供豐富多樣的旅遊體驗。