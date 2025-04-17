一周3班 大灣區航空張家界飛港首航

【本報訊】大灣區航空繼前日早上推出桂林航線後，湖南張家界定期航班亦於同日晚上投入服務。新航線將每周提供3班航班來往香港與張家界，方便旅客探索「世界遺產」武陵源風景區。而大灣區航空的內地飛行網絡現已增加至5個航點。

內地飛行網絡 增至5航點 首個航班HB872在前晚約10時由香港出發，約於晚上11時30分抵達張家界荷花國際機場。航程約1.5小時。張家界機場停機坪昨晨舉行儀式，張家界市人民政府副秘書長李慈忠、大灣區航空地面服務總經理簡浩賢及一眾嘉賓獲邀出席，慶祝前往香港的班機首航，由張家界來港的航班則於昨早8時出發。

張家界位於湖南省西北部，擁有壯麗奇特的天然地貌，其中武陵源風景區早於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界遺產」名冊上。此外，全長430米的張家界玻璃橋乃全球最長及最高的玻璃橋。港人要探索張家界，可乘坐大灣區航空每周逢二、四、六晚上9時55分由香港出發的航班，回港的航班則會在逢三、五、日早上8時出發。