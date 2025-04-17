離境稅礙營商交流 空談發展融合

【本報訊】政府提出多項開源的措施，但有議員直指陸路離境私家車徵收建設費影響港人北上意欲及增加經營成本，要求政府考慮撤回有關措施，另有議員更指增加機場乘客離境稅只會得不償失，亦有議員反映有中產認為預算案是「拎中產嚟開刀」。

預算案提出研究對陸路離境私家車開徵邊境建設費的措施，議員吳永嘉昨在立法會二讀辯論撥款條例草案時表明有保留，他指現時很多廠商，必須頻繁地開車往返內地，既要視察業務，也要接送客人和員工，一日來回幾轉，支出相當「襟計」，亦有機會窒礙營商交流，跟香港積極融入大灣區的大方向並不配合，呼籲政府三思、「諗清諗楚」。

議員陳沛良亦促請當局考慮撤回向陸路離境私家車收取200元邊境建設費建議，因有關建議或會影響港人北上意欲及企業經營成本，如果因而令車流減少、繼而影響消費和兩地融合，將得不償失。另一議員梁毓偉指大幅調升飛機乘客離境稅確實可以增加政府收入，但措施對香港作為航空樞紐和推動旅遊，背道而馳。

質疑財案「拎中產嚟開刀」 早前部分民意調查結果均顯示，受訪市民對預算案的評價低。議員李鎮強引述有中產認為預算案是「拎中產嚟開刀」。他指中產人士的確面對不少壓力，舉例雙職家庭打工、養家、交稅，也要照顧父母、聘請外傭、照顧子女，但是無法申請福利，剩餘金錢「所剩無幾」。他認為財金官員要平衡各方，未來需提供針對中產的補助。

另一議員李梓敬亦指中產家庭普遍面對高昂樓價、沉重的按揭負擔、子女教育的龐大開支，加上醫療壓力，薪金追不上通脹，生活的擔子愈來愈重，但政府提出削減福利、調整差餉的補貼及取消2,500元學生津貼等措施，對於小中產家庭是雪上加霜。

他質疑政府在削減開支的過程中，有否充分考慮小中產家庭的慘況。他形容中產人士是社會的重要支柱，努力工作交稅支持香港的經濟發展，但偏偏政府對他們的支援是最少的。他又指市民的期望很卑微，只希望政府可以真正體現與民共度時艱的精神，而不是每一次有財政壓力就從小中產和基層市民身上「開刀」。