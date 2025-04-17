議員倡優化增薪點制度 限受惠公僕人數

斥冗員多效率低 齋削編制不減職位 政府2月底發表《財政預算案》，立法會昨恢復二讀辯論《2025年撥款條例草案》。多名議員炮轟政府行政架構不合理，冗員多，部門工作效率低劣兼浪費資源，而公務員的開支在10年內上升70%，質疑為何僅削減一萬個編制而不炒人，甚至有公務員可透過增薪點加薪。另有議員斥政府削減社福機構的開支，不應以犧牲基層服務成代價，將對多個社會服務範疇造成災難性後果，更引述有長者反問高官「連一毫子都不用減」就是「共度時艱？」亦有議員不滿政府連年財赤，批評節流無效，表明反對預算案。

政府提出公務員只凍薪不減薪，但卻可繼續透過增薪點加薪。身兼財務委員會主席的陳振英表示，本財政年度政府開支的個人薪酬仍會增加23億元，因為60%未達頂薪的公務員可透過增薪點制度調薪。他指應優化增薪點制度，只限於表現優異的員工，促使平庸者改善，例如調至只有一半人獲增薪點會比較合理。

面對巨大財政赤字，議員簡慧敏指雖然預算案提出到2027/28年度累計削減7%的經常性開支，但認為要持續審視進一步削減空間，建議檢視公務員薪酬調整機制及增薪點制度，提升公務員表現。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指公務員開支龐大，2024/25年度開始達1,630多億元，10年來上升70%。對於政府削減編制但不削減人手，她反問「點解我哋唔可以削減一個職位（實際人手）呢？」她又指商界亦有提出新加坡公務員人數比香港少。

屢出亂子 部門首長鮮有問責 另一議員李梓敬指政府公務員編制超過18萬人，公務員薪金和津貼約佔經常性開支四成，且架構存在不少冗員，部門工作效率低劣、疊床架屋經常發生，又指不少部門浪費資源，不少項目超支，但部門首長絕少受到問責。他質問政府為何不從精簡公務員架構方面入手，或透過改善行政效率節流。對於政府說任內削減萬個公務員編制職位，他認為對市民來說無疑是「表面工夫」，而不是真的大刀闊斧徹底瘦身。

對於政府削減社福機構開支，社福界議員狄志遠炮轟政府，「一刀切」削減社福開支「不恰當」，認為減低政府運作成本時要符合社會整體利益。他強調政府幫助社會上的弱勢社群是應有之責，財務改革絕不能犧牲基層服務。身兼社聯主席的議員管浩鳴亦認為當局沒認真考慮社會實際需求，對多個社會服務範疇造成災難性後果。他指有長者反映，公務員凍薪不減薪、福利開支年年增加，高官「連一毫子都不用減」，但到開刀的時候就先向長者和弱勢社群，反問如此就是「共度時艱？」

有議員更表明反對預算案。該議員指曾多番要求政府必須留意《基本法》107條的量入為出原則，結果前年的赤字1,186億元，去年更高達1,439億元，今年赤字1,629億元。該議員批評財金官員，歷年9份財政預算案有5、6份「見紅」，又認為行會和立法會議員凍薪只是「雞毛蒜皮裏面的蒜皮中的蒜皮」，批評政府應削減政府冗員，但削減編制又沒有明確的可節省金額。