醫健：老有所醫：遵從醫生指示 患濕疹類固醇可治

80歲的陳先生前來求診，他向我反映，過去3年多的時間裏，他的面部、頸部、身體、手臂及雙腿都出現了擴散性的紅斑性皮疹，並伴有劇烈的瘙癢感。這種瘙癢感嚴重影響了他的睡眠質量，甚至導致他情緒低落。我在檢查時發現，陳先生的手臂和雙腿部位還出現了滲出性疱疹，並有細菌感染的迹象。

陳先生一直依賴頻繁使用潤膚乳液和中藥來控制症狀，但效果並不理想。他擔心使用西藥，尤其是聽說類固醇可能會引發很多副作用，因此一直很抗拒。不過，看到病情持續惡化，陳先生的妻子最終還是決定將他帶來求診。

根據陳先生的症狀表現和病史，我診斷他患有嚴重的濕疹，並合併了細菌感染。為了及時控制感染，我首先開具了口服抗生素，以清除滲出物並乾燥皮疹。同時，我還給予了抗組織胺藥物注射和口服抗過敏藥物，目的是能夠迅速緩解他劇烈的瘙癢感，從而改善睡眠質量。

勿濫用購過度強效藥品 在外用治療方面，我建議陳先生在面部使用非類固醇軟膏，而在身體和四肢部位則使用較弱劑量的類固醇軟膏。我向他解釋，類固醇軟膏在身體和四肢部位能夠更快地減少發炎，而且與非類固醇軟膏相比，經濟上也更加實惠。同時，只要在醫生的指導下使用，類固醇的全身副作用是可以最小化的。很多人對類固醇藥膏有負面認知，主要是因為濫用或購買過度強效的藥品所致。

陳先生最終接受了我的治療建議，之後的跟進過程中，我們發現他的皮膚狀況持續好轉，最終能夠逐步減少使用類固醇軟膏。更重要的是，陳先生在整個治療期間，並未出現任何明顯的藥物副作用。隨着症狀的明顯改善，他的睡眠質量和情緒狀態也得到了顯著提升，讓他的家人也深感欣慰。

慢性濕疹是一種頑固的皮膚疾病，尤其是在老年人群中更為常見。合理使用類固醇軟膏在緩解症狀、改善睡眠和情緒等方面確實更有優勢。但關鍵在於在醫生的指導下，謹慎調整用藥劑量和用藥時間，才能最大限度地減少副作用風險。通過我們的共同努力，陳先生最終戰勝了濕疹的困擾，重拾了健康的生活。

羅肇衡醫生

老有所醫慈善基金計劃