生暗瘡釘耳窿 傷口誘發「蟹足腫」

【本報訊】「生暗瘡」、「釘耳窿」和「剃鬚」，原來隨時可誘發「蟹足腫」！蟹足腫是一種異常增生的疤痕組織，可在皮膚受損後一個月或一年後形成，其大小會超過原本傷口，嚴重影響外觀。雖然目前針對不同情況，患者有多種治療選項，但不同的治療方法亦存在不同問題及限制。

疤痕組織異常增生 整形外科專科醫生劉肇基指出，手術切除為會患者添加新傷口，可能導致蟹足腫再次形成。未有放射治療等輔助治療情況下，復發率可高達80%至100%。臨床腫瘤科專科醫生吳雲英亦指，任何程度的皮膚受損都可以導致蟹足腫，而較常見出現蟹足腫的原因與手術、穿耳、生暗瘡或燒傷有關，最常見部位包括耳朵、胸口及腹部等。她解釋，任何形式的皮膚受損後，一旦患者傷口愈合機制出現問題，便會形成蟹足腫。

吳又指，僅依靠手術切除蟹足腫，復發率約高達90%。而手術後結合放射治療，復發率則可降至10%以下。由於電療的劑量較低，其副作用相對輕微，有數據顯示，此療法並不會增加癌症風險。不過，治療的副作用，短期可能令治療範圍的皮膚發紅，出現類似被太陽灼傷的反應，而長期則可能出現皮膚色素變化，令範圍內的皮膚較正常皮膚深色。劉肇基及吳雲英均提醒患者選擇治療方案前，可與主診醫生商討，以制訂最合適的治療方案。