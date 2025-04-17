人寵共融 研放寬帶狗入食肆限制

【本報訊】全港約有24.1萬個住戶飼養貓或狗，佔所有住戶的9.4%，涉及約18.4萬隻貓及約22.1萬隻狗，截至去年，已植入晶片及領牌的狗隻數目為約15.8萬隻。有議員關注本港如何推動人寵共融，例如容許狗隻進入商場食肆等。當局回應稱，正審慎研究有否空間放寬相關限制，但強調社會上有不同意見，檢視法例時須考慮公眾衞生、食肆營運環境等因素。就多宗毒殺狗隻案件均懷疑涉及使用鼠藥等除害劑，當局亦無意推出購買除害劑實名登記制，指會對日常購買除害劑的市民造成不便。

考慮公眾衞生營運環境 環境及生態局局長謝展寰昨指出，社會對於應否容許寵物狗進入食肆有不同意見，當局正就其他地區的做法和經驗作出調研，審慎研究有否空間放寬相關限制，強調在檢視相關法例時，需要考慮不同因素，又指本港食肆一般面積狹窄，需顧及寵物狗在狹迫而多人，或有多種不同狗隻的環境下的反應，以及對其他食客可能產生的影響。

至於在考慮是否允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務時，謝續指，營辦商需要考慮和平衡不同因素，包括車廂的空間和載客量，寵物在乘車環境的反應，以至對其他乘客可能產生的影響。現時部分公共交通營辦商，如渡輪和的士可酌情決定是否容許乘客攜帶寵物乘搭，港鐵亦將試行計劃，容許乘客按照規定和時段攜帶寵物貓狗乘搭輕鐵。