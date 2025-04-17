加辣罰則蹉跎 未停虐畜悲歌

促降檢控門檻 最高可判7年監 近年殘酷對待動物案件時有發生，但判罰阻嚇力成疑。有調查發現，81.4%受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性。有議員斥防止殘酷對待動物條例拖足多年仍未修訂，認為當局可先處理爭議較少部分，就提高刑罰及降低門檻等立法，建議加強嚴重傷害動物個案罰則至罰款100萬元及監禁7年，以加強保障動物。

議員劉國勳指，目前法例門檻過高，因為執法部門要證明施害者有故意殘害對待動物的意圖才能定罪，令案件搜證、檢控難度大幅增加，所以有必要修例涵蓋更多虐待和疏忽照顧動物的情況。目前法例最高刑罰是罰款20萬元和監禁3年，但據資料顯示，2022年至2024年每年的檢控宗數分別只有20宗、23宗和32宗；判罰方面，最高罰款為2023年的5,000元及監禁一年，遠低於法例上限。

寵物友善城市 可帶動消費 他認為要提高罰則，指政府應盡快修訂殘酷對待動物條例，建議將最高罰款大幅提高，如增至100萬元、最高監禁期亦可考慮由3年延長至7年，又期望引入可公訴罪行，使起訴不受時間限制。就動物友善方面，他建議政府跨部門檢視法例，循序漸進放寬動物出行限制，建立一個動物友善城市。他希望政府拆牆鬆綁修改食物業規例，容許市民帶寵物到食肆，留港消費帶動寵物經濟。

另外，由多個關注動物團體組成的聯盟早前以網上及實體問卷形式，就香港寵物友善政策及動物福利法作意見調查，成功收回1,119份問卷。81.4%受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性；59.6%受訪者支持容許寵物進入食肆。另外，在飼養寵物受訪者中，96.4%人士因需要照顧寵物而留港消費，整體受訪者中亦有64.8%人士認為寵物可以帶動本港經濟。

去年30龜墮樓 無調查結果 聯盟指，去年逾30宗龜隻墮樓案件的報案，至今沒有一宗獲通知有調查結果；當在山上發現非法放置捕獸器時報案，只獲回覆應找漁護署處理；另有過百宗懷疑毒狗事件的報案，不足10宗能成功聯絡動物罪案專隊處理。聯盟希望當局能加強前線執法人員的培訓，提升對動物案件的敏感度及加強處理力度，以在最短時間內減少動物傷亡。