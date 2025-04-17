大環境挑戰 港經濟需尋新出路

【本報訊】美國大幅增加關稅，港府早前指香港亦難免受到影響。當局指在大環境挑戰下，香港經濟需要尋求新出路及繼續探求新機遇。

助企業「走出去」 提供發展空間 商務及經濟發展局局長丘應樺昨在電台節目中指出，在地緣政治及關稅限制下，自由貿易已受很大衝擊，很多內地企業已將生產線設於國外，但仍有很多中小型企業未必有門路，香港作為國家一個窗口，可以作為一個平台協助這些企業「走出去」，除了可以協助國家「雙循環」，亦能為香港經濟提供發展空間。

他又指在大環境挑戰下，香港經濟需要尋求新出路，港府多次率團外訪，包括東盟10國中的部分國家，探求新機遇，而港府在海外所設的14個經濟貿易辦事處，可協助推廣香港優勢，讓外國商界利用香港走入大灣區，並享受CEPA協議的優惠。

對於政府提出要發展銀髮經濟，並且成立工作組，循5個範疇推出措施。丘應樺表示，有關範疇主要涵蓋長者的衣、食、住、行，並提到根據統計處數字，到2043年香港65歲或以上人口將逾260萬，若能刺激銀髮族消費，幫助本港經濟發展，亦是政府關注的事宜。