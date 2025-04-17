香港郵政赴美關稅拒代收 即日停載貨平郵

工會料市民不意外 私人速遞寄件未受阻礙 美國政府早前宣布由5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。香港郵政昨表示，不會代收關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。平郵因海運時間較長，香港郵政會由即日起暫停接收內載貨品的平郵郵件。香港郵務職工會指美國加關稅措施對全球均造成影響，但相信市民已消化有關消息，能理解有關安排。而私人速遞公司則沒有停收郵件的安排。

若市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，於4月22日起安排退件及退款。空郵方面，香港郵政將於4月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。香港郵政稱，寄件往美國的香港市民需有心理準備要繳付高昂和不合理的費用，其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。

香港郵務職工會理事長張偉權表示，因應美國對全球實施新關稅措施，不僅對本港市民，對全球均造成影響，但自2月起已一直有相關消息報道，相信市民對此並不陌生，已有所消化。他又解釋，雖然美國一直是本港寄往外國郵件的四大熱門地點之一，其他包括英國、加拿大及日本，但因香港郵政無法替美方代收關稅，「做唔到」的情況下被迫暫停寄件安排能夠理解。

5‧2後寄抵 美通知收件人繳稅 張續稱，近日郵局接獲較多市民查詢寄郵件至美國的流程及做法，一般而言，若在5月2日後才寄到美國的郵件，當地海關會先通知收件人繳納稅項，但若收件人不願意繳關稅或無法聯絡，則會退回本港，寄件人屆時或需要承擔來回兩程的郵費，而美國寄至香港的郵費或會更貴。

至於私人速遞公司會否停收貨物郵件，始於美國的DHL表示，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件，並將密切留意有關情況，協助客戶應對將於美國時間5月2日生效的變更。總部設於美國的FedEx則指，會支援客戶適應最新的監管要求，而客戶需正確完成所需文件做好準備，確保貨物能繼續順利運往最終目的地。