104公共運輸交匯處 洗手間不予公眾使用

【本報訊】有意見指，香港大部分公廁附近和公共交通交匯處，缺乏可供的士合法短暫停泊的車位，以致值班司機須冒着收告票的風險上廁所。有議員關注，當局會否在現有及新建的公廁增設該類車位。運輸及物流局回覆指，截至上月底，全港有319個公共運輸交匯處或巴士總站附近設有洗手間設施，當中215個、即不足七成可供公眾包括的士司機使用，但未有交代有關地點附近有否可供的士短暫停泊的車位。

議員謝偉銓關注，全港現有多少個公廁附近設有可供的士合法短暫停泊的車位。當局書面回覆指，截至上月底，全港有319個公共運輸交匯處或巴士總站附近設有洗手間設施，其中215個、即約67%的洗手間可供公眾人士包括的士司機使用。此外，全港現有25個的士站已劃設「的士停泊處」，這些的士站約5分鐘步行距離內，均設有可供公眾使用的洗手間設施，例如公廁、24小時開放的公園洗手間。

當局又指，運輸署一直透過的士事務會議與業界保持溝通，若業界有關於在新建的公共交通交匯處或公廁附近增設「的士停泊處」的具體建議，當局會仔細考慮，並因應實際交通情況、當區居民的意見等，在可行的情況下劃設更多「的士停泊處」。

的哥如廁須冒抄牌風險 至於政府部門在執法時，會否考慮的士司機在停車如廁方面的困難。當局表示，執法部門在進行交通執法時，除了會按照既定指引，亦會視乎每宗個案的相關情況作出考慮，包括評估涉事車輛是否造成交通阻塞或構成危險、駕駛者是否具備合理原因等，並在合乎指引的情況下適當行使酌情權，例如發出警告，以代替檢控的方式處理。