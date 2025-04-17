6‧15電子交通執法 設網站App查閱交罰款

【本報訊】政府將由6月15日起實施電子交通執法，就超速駕駛等交通違例事項，以電子方式發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書。運輸及物流局昨日表示，執法部門實施交通告票電子化時，會推出電子交通執法專屬網站及流動電話應用程式，供車主及司機核實及查閱電子通知書，並以電子途徑，例如網上信用卡及「轉數快」系統等，於網上清繳罰款。

運流局書面回覆議員質詢時指，按2021年申請撥款開發有關系統時的估算，全面實行交通告票電子化後，可每年節省後勤文職人員開支約1,240萬元。

人手開支料可慳逾2.3億 而因可調派人手進行其他交通管理工作，理論上可節省的人手開支約2.32億元。

執法部門一直與相關部門研究運用科技協助交通執法上，並與運輸署合作，在中環皇后大道中及觀塘開源道兩個路段，測試自動交通執法系統，透過人工智能、視頻分析及自動車牌識別技術，實時分析車輛動態、識別交通違例情況及記錄交通違法行為和違例車輛的車牌號碼。

此外，執法部門正與香港科技大學合作，在觀塘商貿區建立及測試全港首個「智慧交通管理系統」，安裝閉路電視鏡頭，進行實時偵測，收集車流路況數據，分析交通擠塞原因，運算後自動給予執法部門疏導建議，以助執法部門採取針對性執法行動和運輸署考慮採取改善交通措施，改善區內交通擠塞，並進一步提升道路使用者的安全。