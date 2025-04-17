開車出行勢迎加風 上調票控司機噩夢

政府財困，早前公布預算案已稱會檢討電動私家車牌照費、停車咪錶的收費及交通違例事項的定額罰款。據了解，政府會將違例泊車的定額罰款額由現時320元加至400元，加幅達25%；同時會加碼超速、切雙白線等交通違規事項的罰款額，加幅高至約50%。此外，政府又計劃將私家車路旁停車咪錶收費，由每節2元上調至每節4元。政府將於下周五（25日）向立法會交通事務委員會會議交代有關建議。有議員認為，違泊「牛肉乾」加幅溫和。但有議員憂慮，咪錶加價或令私營停車場加價至少10%至20%。

現時交通違例罰款金額介乎320元至1,000元不等；其中與違例泊車有關的事項，罰款額劃一為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議將違例泊車罰款增至400元，但因車主及司機反對等問題而擱置。

超速駕駛 最高可罰$1500 消息指，政府計劃提高違例泊車的定額罰款金額，由現時的320元加至400元，增幅達25%。同時上調的還有多項交通違例罰款，以打擊相關違例行為，例如超速駕駛罰款擬增加約50%，即由現時的320元至1,000元，調整至480元至1,500元。運輸及物流局解釋，香港的交通違例罰款水平遠較其他國際城市偏低，以違例泊車為例，新加坡、倫敦和澳洲新南威爾斯州的罰款水平，最高達香港水平的10倍；而超速駕駛罰款水平最高達香港水平的22倍。

當局強調，今年首季，本港致命交通事故比去年同期大增四成，而過去3年違例泊車的數字也持續高企，為保障駕駛者和行人安全，優化交通管理，政府建議調整有關定額罰款水平以增強阻嚇力。資料顯示，執法部門去年發出逾254萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達8.13億元。

路旁咪錶收費方面，全港約兩萬個咪錶泊位的使用率高達九成，由於咪錶收費遠低於一般停車場，不少駕駛者會「兜圈」或「雙行泊車」等候錶位，阻塞交通之餘，亦妨礙其他駕駛者，故建議調整咪錶最高收費。當局指會持續增加咪錶泊位，過去數年已增加超過2,000個，並推行短、中、長期措施以提升泊位供應。

連鎖反應 私營車場料跟加 立法會交通事務委員會主席陳紹雄稱，理解市民不喜歡加價，但今次「牛肉乾」建議加幅溫和，形容加價80元「好輕」。他提到，部分地區泊車位不足，期望當局從輕處理不阻交通的車輛。至於超速駕駛等交通違例事項加罰款，他認為無可厚非，因涉及鹵莽駕駛危害其他人安全。

議員陸頌雄認為，咪錶加價必定會引起連鎖反應，令私營停車場加價至少10%至20%，尤其本身收費較平的停車場一定坐地起價。他建議，政府可按地區、分繁忙和非繁忙時段調整收費，達分流作用，又建議增加的士等商用車「上落客寬免區」數量，減低對職業司機影響。