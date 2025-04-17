外勞密密嚟 航空業6300配額全數獲批

【本報訊】運輸及物流局昨日公布運輸業輸入勞工計劃──航空業（計劃）第3輪申請結果，當局接獲34間合資格申請配額的公司申請，涵蓋計劃下所有10個工種，最終批准2,206個配額，今次輸入最多工種的是地勤人員，有510人；其次是472名機坪服務員，及328名機艙工作員，另有232名飛機維修員、206名客戶服務員等。

當局指，第3輪申請期是3月18日至31日，運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，當局決定批准34間公司共2,206個配額的申請，即首兩輪申請後所有未被使用配額。目前，計劃下的6,300個配額已全數批出。運輸及物流局會適時公布計劃的未來路向，包括輸入勞工合約到期的安排。

各行業共輸入5.4萬外勞 另外，勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」以來，由2023年9月至2025年3月31日，計劃共接獲12,623宗申請，涉及申請輸入107,083名勞工，包括78,362名擬從事過往一般不得輸入勞工的職位類別。同期，獲批的申請為7,864宗，涉及54,278名輸入勞工，包括36,555名獲批從事過往一般不得輸入勞工的職位類別。獲批從事過往一般不得輸入勞工的職位類別當中，以侍應生佔最多，有8,971人獲批，其次為初級廚師，有6,172人，售貨員及貨倉管理員則分別有3,879人及2,403人。