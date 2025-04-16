恒常津貼突撤銷 家長學生氣難消

今年的《財政預算案》全面削減所有民生福利開支，當中林鄭時期推出、每年恒常發放的中小學和幼稚園學生2,500元津貼，也被撤銷。儘管當局以財赤為由，指不設審查發放津貼無法精準運用公帑，大條道理將恒常安排全盤推翻，但這對於基層家庭來說，無疑是「乞兒兜裏搶飯食」，令他們生活百上加斤，捉襟見肘。

有團體訪問逾千個有領取需入息審查政府資助的家長，幾乎所有人都反對政府撤銷上述學生津貼。有僅靠丈夫打工維持生計的一家四口，兩名女兒正在求學，過去會利用學生津貼為女兒購置校服、幫補課外活動等開銷，現在忽然失去津貼，惟有促女兒「唔好食咁多、唔好長肥」，以免要再買新校服。又有兩個兒子需接受特殊教育的基層家庭表示，過去津貼用來支付特殊興趣班開銷，認為有助減輕家長精神壓力，但現在頓失資助，又要面對開銷發愁。

這僅是基層家庭苦況的冰山一角。事實上，別說基層家庭苦不堪言，即使是所謂的中產家庭，子女的教育開支十分巨大，又是補習，又是興趣班，加上家長要供樓，要請工人，要供養父母，一闊三大。每年這2,500元津貼說多不多，說少也不少，對減輕經濟負擔有一定幫助，也算是特區政府少有的德政。

然而，連年財赤，壓力大增，港府揚言必須開源節流以滅赤，這少有的德政也要改變。市民早有心理準備，預算案必然「走甜」，只是萬沒想到，竟然一刀切撤銷。如果恒常安排也可說改就改，「恒常」還有何意義？港府公信力何在？

撤銷學生津貼後，港府預料每年節省20億元公帑。20億元當然不是小數目，但叫人意難平的是，港府一味孤寒市民，卻闊佬自己。由官員到議員再到公務員都堅拒減薪，公務員所謂的凍薪仍可繼續「跳Point」加薪，實際薪酬開支有增無減。可以看到，本年度政府開支「個人薪酬」項目，依然比上個年度多了23億元，撤銷學生津貼後，也填補不了這個巨大缺口。

與此同時，政府服務收費大加特加，尤以公立醫院收費加幅最驚人，急症室收費由180元倍增至400元。偏偏公務員及其家屬，仍然享有免費公營醫療福利，退休後也是半分不減，開支一年多於一年。如此厚此薄彼，真教小市民情何以堪！

更不必說，執法部門正密謀提高各項罰款金額，「牛肉乾」、亂過馬路等定額罰款預料繼續往上調，嚴刑峻法，苛政猛於虎，升斗小民怨聲載道。至於其他政府開支也是從不節省，使錢大手大腳，例如特首辦今個年度的開支便增長7.8%。不得不令人慨嘆，原來政府所謂的開源節流，刀口永遠向着小市民，高官公僕則繼續過得有滋有味，再苦也不會苦自己。

古聖賢說，不患寡而患不均，不患貧而患不安。很明顯，今時今日的香港，既患寡又患不均，既患貧又患不安。官富民窮，自古到今都是社會不穩定之源，執政者豈可不引以為戒。