笑看天下：解放美國 操之過急

特朗普今個月初公布向所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，實質係赤裸裸的霸凌。侵侵的胡作非為，行事反覆無常，不但自毀美國的公信力，更妨礙正常國際貿易活動，尤其對中國關稅的恣意狂加，令中美經濟脫鈎風險加劇，美國貿易代表格里爾竟歸咎乃中國報復美國對等關稅所致，如此捩橫折曲，可謂是非不分。

美國的霸凌行為，激起全世界反感。中國輸美的產品，價廉物美，有唔少係無可替代的，侵侵上周突然公布豁免向智能手機、晶片、電腦和記憶體等商品徵收關稅，包括中國進口的相關商品，明顯就係向市場低頭！

中國廣結善緣。內地官媒繼續唱好中國經濟，文章指出，去年新設立外商投資企業約5.9萬間，按年增9.9%，外企在華投資普遍獲豐厚回報；中國堅定推動貿易和投資自由化、便利化，積極營造市場化、法治化、國際化的營商環境，持續營造「投資中國」品牌。換言之，「投資中國就是投資未來」並不是口號，而係有實質的成功例子。

特朗普急於「解放」美國，令美國「再次偉大」，可惜佢操之過急，以為自己係萬能的神，以為急急如律令就會令一切心想事成。朝令夕改的關稅政策，卻令美國海關因人手不足和追不上其「變法」而一度出現問題。再者，侵侵完全不尊重對手同其他國家，試問如此野蠻作風，又怎會不犯眾憎？

被羞辱為「美國第51州」的加拿大，就出現強烈反美情緒，如停買美國貨，拒絕去美國旅遊，甚至考慮停止向美國供電與提供廉價能源。毛澤東一早指出「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」，體檢時認知能力極好的侵侵，就是連這麼簡單的道理也不知道？