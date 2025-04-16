撥亂反正：戰事持續 和平空談

曾有部分人對美國總統特朗普可締造世界和平存在幻想，認為他凡事以錢字、利字當頭，國內外政策均以經濟、就業和企業利益為重，不愛意識形態爭論，尤其反對為外國免費提供所謂的安全保障，揚言會與俄羅斯以至中國一同裁軍等，可望扭轉近廿多年來（可將2001年的911事件視為分水嶺），美國在世界各地窮兵黷武，導致生靈塗炭的亂局。有人甚至一度建議提名特氏角逐今年的諾貝爾和平獎！

事實上，特朗普未正式宣誓就職，便宣稱已「促成」以巴達成首階段停火協議，雖然協議其實是在民主黨拜登政府臨落台前敲定。不過，當哈馬斯信守承諾釋放首批以色列人質，特氏突然提出由美國「接管」加薩，並將之發展成旅遊勝地兼臨海豪宅項目的建議，重新激起哈馬斯、全體巴勒斯坦人民，以至整個阿拉伯世界對以巴和議，及其背後動機的懷疑。停火狀況維持了不足3個月就被打破，以軍繼續在加薩濫炸、濫殺無辜，餘下的以色列人質獲釋無期，和平似乎永遠都不會到來。

俄烏戰事方面，當然大家都不會期望，特朗普真的可在上任24小時內令戰爭終結，但初時看來他彷彿真的可促成雙方停火。甚至是，特氏與烏克蘭「戲子總統」澤連斯基在白宮上演的「世紀爭吵」，也被視為他心急讓俄烏達成和議的表現。但過了一段時間，世人便看清楚特氏最心急的，只是如何掠奪烏方的豐富礦產和能源資源。至於烏國的土地、人民的尊嚴以至性命、歐洲盟友的安全，還有不值錢的國際道義，全部都可以被犧牲。

礦產協議美方已十拿九穩，一早看穿特朗普意圖的俄羅斯總統普京也絕不心急，反而特氏現在的心思已轉向另一場戰事─—對中國的關稅貿易戰。