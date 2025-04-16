自成一家：這場大戰如何收場

美國總統特朗普向全球發動關稅戰，只維持短短數十小時，就在美債和美股危機壓力下急轉彎，宣布暫停對各國徵收所謂的對等關稅，但唯獨對華關稅不降反升至145%。中美關稅戰如何收場，成為全球輿論的關注點。

目前來看，特朗普政府對華關稅戰大致有3種方案選擇。一是對大部分國家免稅、對中國徵稅。這也是現在華府的做法，其好處為容易操作，弊端則是中國產品可以通過沒有被徵稅的第三方進入美國。前幾年許多中國企業為了避開中美貿易戰，紛紛將生產基地轉移至越南、柬埔寨和馬來西亞等東南亞國家，通過這一舉措規避美國關稅。

不難想像，美國再施出這一招，成效依然不會太大。所以特朗普政府更希望實施第二個方案，即對他國免稅的同時，也要求它們對華採取高關稅。然而，美國在現實中並沒有這能力號令天下以對付中國，尤其是經過特朗普近來的關稅極限施壓，不少國家已對美國失去信任，不敢明確選邊站，以免得罪北京。

最後一個方案，是對華徵稅、對他國免稅，但要求他國在原產地和商品資本屬性上嚴格溯源。據悉越南為避免美國徵收懲罰性關稅，已準備向經越南轉運至美國的中國商品，施加更嚴格管制。問題是，中國是很多國家的原材料主要供應國，這些國家投鼠忌器，未必敢大力堵塞中國貨品進口。

中美關稅戰不斷升級，已成為霸權大國與崛起大國對決，雙方的結構性矛盾在短期恐怕難以化解。這邊廂，兩國持續角力，同時承受顯著陣痛；另邊廂，美國又無法對中國形成實質孤立。最有可能的結局是，大家為避免出現全面脫鈎的災難性後果，最終在某一時間點各讓一步，達成臨時停火。