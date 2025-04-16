冰鑑春秋：風向真的開始變了

素來反中立場鮮明的德國媒體《德國之聲》，近日開始出現轉變迹象，不僅多次批判特朗普的關稅政策，日前更引用大陸央視畫面報道台灣民眾對大陸軍演的反應，引發台灣外交單位的抗議。《德國之聲》雖將該畫面刪除，並承認引用素材不當，但已令人側目，難道真的是「丞相！起風了！」嗎？

以往《德國之聲》慣常站在歐美主流立場，對中國大陸的各項政策加以批判，其駐台記者與民進黨的關係也深厚，經常配合「抗中保台」的演出。但這次關稅政策，連歐盟也不放過，顯然讓《德國之聲》非常火大，引述媒體批判此舉等同將盟友推入中國的懷抱，從而將優勢拱手讓給大陸。

無獨有偶，過去對中國大陸不是冷嘲熱諷、嗤之以鼻，就是強力批判的日本網友，也對大陸力抗美國無理關稅大為讚賞，紛紛表示儘管不喜歡中國，但這才是大國的樣子，和無所作為的日本不同，認為中國才是唯一有骨氣的國家，罕見地出現為中國加油打氣的聲浪。就連台灣網絡論壇也出現一種觀點，認為若不是中國大陸硬幹美國到底，特朗普根本不會這麼快轉向，世界之所以能夠獲得90天的喘息機會，都是拜中國大陸之所賜。

所謂「人同此心，心同此理」，面對美國毫不掩飾的強取豪奪，許多國家因為實力不足而敢怒不敢言，只能排隊與美方談判，但這些國家的民眾對政府的委曲求全統統看在眼裏，也明白即使勉強渡過這一關，未來還是要犧牲全世界的利益來滿足特朗普的野心。這種利用自身優勢市場條件予取予求、不顧他人死活的行為，不啻新帝國主義，怎不會引起人們憤慨呢？

所以，特朗普若不懂得見好就收，繼續惡搞下去，終將反噬自身，為美國帶來難堪結局。