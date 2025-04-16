橫眉冷看：對香港是好消息

近日中央駐港澳官員談香港問題，提及美國對香港徵收「對等關稅」，美方對香港的進口稅率是145%，本港對美的徵稅卻是零。這樣子的所謂對等，真可謂荒謬絕倫，幾乎是不想為香港留活路。

不過，世界上的道路很多，你即使能將其中一條堵死，其他千百條卻依然暢通，老美此舉，只是枉作小人而已。特朗普政府倒行逆施，人心盡失，中港兩地原本很多崇美、媚美的人，如今醒覺過來，也終於看清楚美國霸權的真面目。筆者身邊很多年輕人，本來對白宮主人特朗普頗有好感，去年也跟大部分美國選民一樣，支持侵侵強勢回歸，再次執政。

現在就連這一批「侵粉」都感到不滿，也感到十分不解，有些年輕人問我：為甚麼特朗普要向全球宣戰，不論對朋友、敵人，都是一竿子打下去？這一類問題，我當然無從解答，恐怕就連侵侵的好友馬斯克，也難以理解白宮主人的所有行徑。據聞馬斯克私下很反對美國對全球濫收關稅。很多人都希望從理性角度，去了解特朗普的做法，筆者則從來不會為此而費心，因為我不認為侵侵是一個完全理性的人。美國人選出個半瘋不瘋的老漢當總統，如今自己受罪也是活該。

觀乎中央領導人和中央駐港澳官員對美國的強硬態度，這場貿易戰，我們肯定不會退讓，正如毛澤東主席所說，美國人喜歡打多久，我們就打多久。總之「兵來將擋，水來土掩」，如是而已。現在盛傳美國政府考慮將在當地上市的中國公司除牌。要是如此，對香港或許是好消息，往後肯定有更多在美上市的中國企業，會改在香港掛牌；一些準備赴美上市的，也會打消念頭，改而在香港交易所落戶。