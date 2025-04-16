龍吟虎嘯：打擊目標分三等

美國總統特朗普八面樹敵、到處點火的強勢出擊，超過二戰以來歷屆美國總統，瘋狂之至。二戰以來，美國實力從高峰拾級而下，走向衰落，許多人認為美國已不夠力量在地球同時打兩場常規戰爭，這樣的「判斷」其實是美方最先「自我擔憂」的。

這判斷不能籠統而論，美國能不能在衰落過程中，同時打兩場或多場常規戰爭要看和誰打，在甚麼地方打，遇到強大的對手，在不利的時間和地點，美國自是沒有能力同時打兩場常規戰，遇到弱勢對手，美國可以多幾個對象開打，盡情顯示美國強大，霸權不倒。

當然，這是指戰爭和武裝鬥爭而言。當今世界，美國要繼續稱霸，挽救衰落，不能光靠戰爭，尤其遇到厲害對手，戰爭解決不了問題，反會大大損傷美國，加速美國衰落，失去霸權。因此，山姆大叔主要玩的是混合戰，有針對性的在政治、經濟、金融、科技、外交等多個領域出手，制裁、施壓、削弱對手，遏制發展，永遠摁住對手，肢解吃掉對手。

然而，讓山姆大叔十分頭痛的是，在此百年大變局下，強大的對手、中等實力的對手、弱勢對手太多，這些年一下子冒了出來，他們以各自的發展讓美國感到威脅和不舒服。

強大的對手如中國和俄羅斯，美國不敢動武，其他各種「精準」打擊手段、施壓、制裁、脫鈎、孤立、搗亂破壞也都不管用；中等實力對手，例如歐洲、日本、南韓、金磚國家、中東阿拉伯世界的土豪或「反美鬥士」等等，情況十分複雜，美國要用他們，他們要佔美國便宜，陰陰濕濕讓美國衰落，「反美鬥士」則讓美國打也不是，不打也不是；弱勢國家例如「全球南方」，見到與強大國家對他們的幫助、支持和在國際上主持公道，反對霸權，看在山姆大叔眼裏自然很是不忿，有眾叛親離之憂。現在特朗普很急，顧不了那麼多，對這麼多複雜層級的對手，胡亂開打也。