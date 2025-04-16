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辣跑自焚 司機急棄車逃生
跑車起火冒煙，火勢猛烈。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛跑車沿銅鑼灣高士威道往北角方向行駛，當駛至近興發街交界，車輛機件突然冒煙起火，期間火勢猛烈，姓陳（39歲）司機見狀，慌忙棄車並報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，懷疑車輛機件故障引起火警，起火原因無可疑。
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