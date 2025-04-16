要聞港聞

辣跑自焚 司機急棄車逃生

跑車起火冒煙，火勢猛烈。 跑車起火冒煙，火勢猛烈。
跑車起火冒煙，火勢猛烈。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛跑車沿銅鑼灣高士威道往北角方向行駛，當駛至近興發街交界，車輛機件突然冒煙起火，期間火勢猛烈，姓陳（39歲）司機見狀，慌忙棄車並報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，懷疑車輛機件故障引起火警，起火原因無可疑。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者