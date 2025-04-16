濃煙嗆醒睡夢妻兒 煮食暈倒病漢不治

黃大仙天馬苑一名六旬男子，昨晨在單位廚房煮食期間懷疑突然暈倒，食物最後煮燶冒出大量濃煙，有街坊懷疑單位失火慌忙報案；事主妻兒在睡夢中被嗆醒，赫見事主昏迷同時報案求助。救援人員接報趕至，替沒有任何反應的事主急救並急送醫院搶救，惜最後不治。據悉，事主有病患紀錄，不排除病發猝死。另外，屯門青磚圍一名七旬村民，昨日上午燃燒垃圾期間，意外點燃一幢興建中的村屋棚架引起火警，該村民臉及四肢燒傷，需送院治理。

昨日早上約8時，黃大仙天馬苑駿安閣一單位，突然冒出大量黑煙，有居民見狀懷疑發生火警，遂慌忙報案求助。與此同時，單位姓余（65歲）男戶主的兒子報案，指發現父親在廚房昏迷。救護員接報趕至，即時把余男由救護車急送明愛醫院搶救，由於他已奄奄一息，救護員同時以自動心外壓機替其急救，惜他最後被證實不治。

執法部門經初步調查後，得悉余男有病患紀錄，不排除他於昨日早上在廚房煮食期間，懷疑病發暈厥不省人事，而烹煮的食物燒焦冒出黑煙，睡夢中的妻兒被濃煙嗆醒，起床赫見余男昏迷而報案求助，案件列作「送院時死亡」，余男確實死因仍有待驗屍後確定。

村屋棚架起火燒傷老翁 另外，昨日上午近11時，屯門青磚圍一幢興建中的村屋有棚架起火，期間火勢猛烈，濃煙席捲半空，驚動多人報案求助。消防員接報趕至，出動一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊奉召協助，未幾把火勢撲熄。

火警中，一名姓陳（74歲）老翁燒傷臉及四肢，需由救護車送往屯門醫院救治。消防經初步調查後，相信陳翁在上址燃燒垃圾時，意外點燃棚架引起火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

單位雪櫃短路竄出火舌 此外，本周一晚上近10時半，黃大仙東頭邨康東樓低層一單位起火，期間冒出大量黑煙及竄出火舌。消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢撲熄，火警中無人受傷。期間，約50名住客自行疏散暫避。消防經初步調查後，相信肇事單位有雪櫃短路肇禍，起火原因沒有可疑。