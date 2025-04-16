醫健：健康在您手：穀物類早餐知多點

超級市場內形形色色的穀物片令人躍躍欲試，亦令人選擇困難，應該怎選擇才對？以下資訊供參考，教大家分辨市面上穀物類早餐的主要分類，助你食得健康。

我們常見的粟米片（Cereal），通常是用粟米或小麥磨粉並進行加工，例如加入香料、糖或食用色素，並製成不同顏色和形狀，例如較受小朋友歡迎的星形或可可口味。雖然粟米片多是香脆可口，及有多種口味，但經過加工以及添加較多糖分，令其營養價值相對低。購買時需留意食品包裝上的營養標籤，按照香港標準，每100克固體食物的糖含量如高於15克，即屬高糖食物，建議少吃為妙；而當每100克固體食物含有少於5克糖，則為低糖食物，屬較健康選擇。

多穀燕麥片（Granola）是美國的傳統穀物，保留了穀物原本的外型。Granola經過蜂蜜烘烤，再添加堅果及果乾等天然食物而變得酥脆香口，令其較難被牛奶泡軟，比Cereal更天然健康。除了可浸泡牛奶做早餐，Granola亦可製成穀物棒或直接當小食。

木斯里最天然健康 木斯里（Muesli）是三種穀物中最天然健康的原味穀物片。其製法只是簡單的把穀物壓扁成片，加入堅果及果乾，並無額外加工處理，亦無添加糖分，只有穀物本身的甜味及口感。採用最少的加工保存了最多的營養價值，適合追求健康而希望控制糖分或熱量攝取和減肥的人士。

穀物類早餐是方便之選，其自身已包含多種人體所需維他命及礦物質，只要打開包裝倒進碗中，再加入牛奶或豆漿，便準備好一份營養豐富的早餐。細閱營養標籤，選擇適合自己又健康的穀物片，有助建立每天吃早餐的好習慣，如有需要，可向註冊營養師查詢。聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師余韋樂

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