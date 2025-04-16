周六復活節金多寶 頭獎獨得5000萬

【本報訊】復活節金多寶彩票昨晚開售，中頭獎市民有機會奪走5,000萬元！馬會昨公布，六合彩復活節金多寶攪珠將於本周六（19日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。而過去10次復活節金多寶攪出次數最多的號碼是「22」號，其次是「20」號及「21」號。在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

「22」「20」「21」攪出次數高 馬會統計顯示，近10次的復活節金多寶中，「22」號中獎次數最多，一共被攪出過5次，而「20」號及「21」號亦被攪出4次。數據亦顯示，在近5個復活節金多寶中，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，當中包括去年3月30日，有市民買9個號碼複式運財獎券，結果中半注頭獎，派彩逾4,100萬元。

另外，市民若有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若一個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得一個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注5元「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

是次復活節金多寶攪珠將於19日晚上9時30分舉行，為預留更多時間讓市民購買彩票，原定於明日的攪珠將不會舉行。