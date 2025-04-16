4‧15發酷熱警告 創史上年內最早

市區昨最高33℃ 近期天氣多變，繼幾日前出現傳統4月較罕見的強烈東北季候風及沙塵天氣後，昨日本港氣溫急升，市區最高錄得攝氏33度的高溫，天文台發出酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早出現酷熱天氣的日子，亦打破了天文台最早發出酷熱天氣警告的紀錄，去年本港在6月13日才發出首個酷熱天氣警告。

昨日突如其來的高溫令不少市民都要輕衣上陣，天文台表示，一股偏東氣流影響廣東沿岸，區內天色良好，昨日中午起，各區氣溫不斷上升，下午1時45分，天文台發出了酷熱天氣警告，個別地區氣溫已達炎夏高溫，上水最高氣溫曾高達攝氏35.1度，流浮山氣溫亦達攝氏34.6度。

能見度低持續至本周中後期 天文台指出，昨日發出今年首個酷熱天氣警告既是有紀錄以來年內最早出現酷熱天氣的日子，亦是最早發出的一個酷熱天氣警告紀錄。不過，天文台在去年3月24日曾錄得過最高氣溫達攝氏31.5度，當時亦是有紀錄以來3月份絕對最高氣溫的最高紀錄，不過去年雖在3月有超過30度的氣溫，但未達酷熱程度。

天文台早前已指出，過去一周中國東北部大氣中層與西風槽相關擾動明顯較正常強，而是次強烈東北季候風為香港帶來的風力強度，在4月較為罕見。根據14日時的評估，沙塵天氣的情況會在今日開始逐漸緩解，但視乎本地風力及大氣擴散條件，較低的能見度可能仍持續至本周中後期。

天文台預測，今早市區最低氣溫約攝氏22度，新界再低攝氏兩三度。日間最高氣溫約攝氏29度。展望未來幾日天氣，隨後幾日天氣漸轉較為潮濕，日間炎熱。預料一道低壓槽會在接近周末為廣東帶來驟雨，同時本港周五和周六（18日至19日）有幾陣驟雨。而低壓槽會在下周初減弱，廣東沿岸天色好轉。