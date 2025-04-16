交通錄影執法 4‧22起港島4黑點試行

【本報訊】當局本月22日起會在港島區試行交通錄影執法。執法部門介紹，有關計劃會利用運輸署現有的「交通管制及監察系統」，及其他同樣由運輸署安裝、負責監察道路交通情況的閉路電視系統，執法人員透過錄影片段發現違規行為後，便會發出告票。計劃首階段會在港島區4個交通違例黑點執行，包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界，及皇后大道東與黃泥涌道交界。

確認司機身份即發告票 執法部門估計，計劃有助減少胡亂停車、罔顧其他道路使用者安全的不負責任駕駛行為，為配合計劃，部門今日會在上述4個地點掛設橫幅提示。掛設橫幅提示後至本月22日期間，人員會在上述4個交通違例黑點派發宣傳單張，提醒道路使用者。本月22日起，將正式開始在上述地點不定時進行交通錄影執法。

錄影執法是相關人員透過鏡頭監察，若發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌號碼及違例時間，在確認違例車輛的司機身份後，執法人員會向違例司機發出定額罰款通知書。當局希望今次引入錄影執法行動，有助提高各道路使用者的守法意識，藉此減少交通塞車、保持道路暢通及減低交通意外。

執法的設施包括運輸署以往安裝於全港各區的「交通管制及監察系統」，及其他監察交通情況的閉路電視鏡頭，相關設施可處理交通意外及路面上的突發事件。