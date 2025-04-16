房協兩居屋截表 超額認購10倍

【本報訊】香港房屋協會位於粉嶺馬會道的資助出售房屋項目「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，為期兩周的申請期已於前日下午7時截止。房協昨早指暫時共收到17,495份申請表，超額認購近10倍。上述數字仍未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表。

66%為一人申請 在目前收到的認購申請中，白表申請佔17,199份，當中16,185份為網上申請。至於綠表申請則佔296份，由於綠表申請主要經親身遞交及須經由房協或香港房屋委員會轄下的屋邨辦事處核實，預計將會陸續收到更多綠表申請。

此外，一人申請暫有11,572份，佔申請總數66%，其中11,445份為白表一人申請，127份為綠表一人申請。而來自受房協屋邨重建影響的居民申請則有14份。

房協於這次銷售計劃首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，而此兩類資格的申請暫有1,747份。房協將會盡快核實申請者所提交的資料，預計於2025年6月進行抽籤及公布結果，並於今年第4季根據抽籤結果發信通知符合資格的申請人選購單位。