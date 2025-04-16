安老服務投訴 年均近30宗

【本報訊】消委會過去3年每年均收到26或27宗涉長者產品及服務的投訴，當中不少涉院舍，例如照顧欠妥善，亦有人投訴平安手機硬件問題。消委會呼籲各業界將心比心，加強服務水平，提供更有溫度的服務，以人性化手法處理突發情況。

有院舍無按時餵食餵藥 有投訴人因需赴外地公幹，遂安排患認知障礙的母親入住安老院一個月。但投訴人其後發現，院舍未按時餵食及餵藥，故安排母親提早兩周退住，安老院卻拒絕退回住宿費。安老院反指，從沒同意提前退住的要求，又說合約規定退住需30天通知期，最終同意減收雜費，拒絕退回住宿費。

另一個投訴則涉及平安手機。投訴人簽訂兩年、月費198元的服務合約，供年長父親外出使用。不過，投訴人其後發現手機耗電異常，遂要求更換電池，卻獲告知手機型號太舊無法更換零件，合約亦未有訂明售後保用安排。投訴人提出轉用其他流動平安鐘服務，卻因未完成現有合約為由拒絕，申請終止服務又要提前30天通知。平安手機最終被閒置在家，但直至合約期滿。消委會調停後，該公司最終同意豁免通知期，在合約期滿日正式終止手機服務。

消委會又指，有投訴人為正在醫院留醫的丈夫預訂安老院宿位，惟其丈夫不幸離世。投訴人申請退還訂金，但院舍以收據列明「倘不入住本院舍，所繳訂金不獲退還」為由拒絕。院舍回覆指交易當日已清楚說明訂金不設退還，加上為投訴人丈夫預留宿位達兩個月，構成潛在損失，堅拒退款。