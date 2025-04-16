沐浴球「禮物」含小部件 當心幼童誤吞

【本報訊】在繁忙的日常生活中若可享受浸浴，可以放鬆紓壓和療愈身心，專為浸浴而設計的沐浴球更添加香氣，深受大小朋友歡迎。消費者委員會測試了市面上17款沐浴球樣本，其中8款附有小禮物，均含有細小部件，7款要在沐浴球溶解後小禮物才浮現，存在讓幼童誤吞以致窒息的風險，惟其中5款並沒有以中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句。消委會促請供應商提升產品資訊透明度，於標籤上提供清晰的中英雙語標示及警告字句，讓家長加以留神。

至於其餘3款樣本，雖然本身或在進行物理測試後的破損零件，同樣含有細小部件，但都有在包裝上以中英雙語標示「不適合3歲以下兒童使用」或「窒息危險」等警告字句，用以提醒消費者不要讓幼童使用該些產品。

部分樣本含香料致敏物質 另外，不少沐浴產品都會加入以天然植物萃取或人工合成的香料，某些香料物質可誘發接觸性過敏反應，消委會進行化學安全測試，結果顯示兩款分別檢出兩及4款香料致敏物質，當中的苯甲酸苄酯濃度分別為0.024%和0.36%，若按歐盟規定須作出相關標示，但該兩款未有於成分列表中標示，但亦有機會是因為樣本的來源地為本港及美國，兩地未有相關規定。

消委會又提醒，雖然相關香料致敏物質的濃度會被大量稀釋，但家長亦需留意兒童可能會在浴缸中嬉戲一段較長時間，身體大部分面積長時間接觸沐浴球溶液或會增加致敏風險。消委會建議生產商嚴格控制及適時檢測產品中香料致敏物質和其他有害化學物質的含量，提高產品資訊透明度，同時以中英雙語標示產品使用方法。