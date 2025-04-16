7旅保計劃 醫療費賠償差距逾倍

【本報訊】尚有數天就到復活節假期，但在日本大地震傳聞持續發酵、東南亞早前發生地震的陰霾下，港人外遊前都會先買旅遊保險保障自己。不過消委會發現，旅遊保險醫療及意外保障差異顯著，逾90%計劃調低長者、兒童在醫療費用或意外的最高賠償額，最多調低達75%。另外，僅3款保險提供綁架及勒索保障。

消委會在今年2月至3月於11間保險公司網站搜集資料，涵蓋27個單次個人旅遊保險計劃，當中10間都提供二至3個保障範圍的計劃。不過，消委會以亞洲地區保費低於200元的7個計劃為例，發現相關成人醫療費用最高賠償額可相差一倍，介乎25萬至50萬元；「蘇黎世易選計劃」亦有較多不承保項目，包括行李及財物、個人金錢及旅遊證件、延誤或受阻、租車自負額等。

有3公司向長者收較高保費 調查又發現，儘管長者及兒童大多支付與成人相同的保費，但多達92%（22個）計劃會調低醫療費用或意外的最高賠償額，最多達75%，甚至不能享用部分保障。其中，「中國平安」的3個計劃調低長者及兒童的醫療費用、其他意外、行李延誤及取消旅程的最高賠償額至成人的一半。「保特」兩個計劃則將長者及兒童的意外最高賠償額劃一為30萬元，只及成人保障額的60%及30%。另有3間向長者收取較高保費。

另外，早前發生多宗東南亞國家旅客被綁架至詐騙園區，令港人人心惶惶。消委會發現眾多計劃之中，「忠意」旅遊保的3個計劃提供「綁架及勒索」保障。消委會指保障並非主流，仍待保險公司檢視市場後，才有望有更多產品。