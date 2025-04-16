12款兩匹分體冷氣 能效可差27%距離

消委會實測 4部製凍供暖量遜預期 炎夏將至，消費者委員會測試市面12款獲1級能源效益的「兩匹」變頻式分體冷氣機，發現製冷能源效益最高可差距逾27%，三分之一樣本的製冷量及供暖量稍遜於聲稱數值。由2022年起至上月，消委會共接獲逾1,200宗涉及冷氣機的投訴，投訴內容涉及冷氣機質素、運作嘈吵及不夠冷凍等。該會期望廠商加強品質監控，並建議機電工程署檢視現行能源標籤評級標準，鼓勵業界提升產品能效水平。

測試發現，12款「兩匹」變頻式分體機之中，有5款為冷暖空調機，售價介乎9,880至20,580元。該12款冷氣機在最大負荷狀態運行下，量得的製冷量介乎5.078千瓦至5.526千瓦，其中10款量得的數值較其聲稱數高出1.5%至5.8%，獲5點評分；但日立牌、樂信牌冷氣機樣本的製冷量則較其聲稱數值分別低2.4%及2.6%，獲4點評分。

至於供暖方面，5款冷暖空調機樣本量得的供暖量介乎5.271千瓦至6.163千瓦，當中3款數值較其聲稱數值高出1.0%至2.7%，獲得5點評分，美的及東芝樣本量得的供暖量則較聲稱數值低1.2%及1.4%，獲4點評分。不過該4款樣本量得的製冷或供暖量差異仍在能源效益標籤計劃所容許的10%公差範圍內。

製冷能源效益方面，冷氣機的製冷季節性表現系數（CSPF） 相差很大，CSPF 數值最高的大金樣本達6.535，代表較省電，而最低的珍寶樣本則為4.746。它們同屬淨冷型冷氣機（非「纖巧型」/「窗口式」室外機）組別。消委會指製冷能源效益最高的樣本較最低的全年省電達27.4%。而空調機供暖能源效益最高樣本較最低樣本全年省電10.0%。

參考國際標準的耗電量計算方法、能源標籤計劃採用的氣溫及時間分布數據，以每度電1.7元計算，假設每年製冷180天、每天12小時，估算每年電費介乎1,184至1,630元，相差逾400元。

維修問題貨品質素投訴比例多 消委會又指，由2022年起至上月，共接獲逾1,200宗冷氣機相關投訴，消委會總幹事黃鳳嫺表示，投訴主因是維修保養「整極都有問題」，涉及300多宗，另有牽涉冷氣機質素，例如壞機、運作嘈吵及不夠冷凍等。不過，黃亦指，即使消費者已購入較耗電的冷氣機，亦毋須急於更換，可善用窗簾、開風扇降低室溫，減少依賴冷氣，亦可設定時間掣及定時清洗隔塵網。

該會又建議機電署研究提高冷氣機的能源標籤評級標準，以鼓勵供應商引入更高能效的產品，又提醒有關廠商加強品質監控，以確保產品表現符合標示。東芝回應消委會表示，該會所量得之數值與廠方聲稱之數值的輕微差異可能由測試環境或使用設備不同所導致。