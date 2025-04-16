牙周病增認障風險 4‧24免費口腔檢查

【本報訊】近年有研究顯示，牙周病及牙齒脫落增加患認知障礙症風險。根據本港衞生署最新口腔健康數據，本港35至44歲人口中，患嚴重牙周病比率高達14.8%，近九成有3.1隻牙齒脫落，由此可推算該年齡組別日後或增近4.9萬宗認知障礙症個案。為助港人及早處理牙齦及口腔問題，減低認知障礙症風險，香港牙醫學會昨日宣布，將於4月24至29日舉行「香港健齒週2025」，參與牙醫將免費為全港市民提供口腔檢查、諮詢及按臨床診斷提供X光檢查服務。

香港牙醫學會引述兩項分析研究指，牙周病患者出現認知能力受損風險為正常的1.77倍，中至嚴重牙周病患者出現認知障礙症更是正常的2.13倍；至於每脫落一隻牙，則分別增加認知能力受損風險1.4%及認知障礙症風險1.1%。

5‧1推長者睇牙日 為期一年 為提升普羅大眾對護理牙齒和口腔健康的關注，並減低港人認知障礙症風險，學會將於4月24至29日舉行「香港健齒週2025」，免費為全港市民提供一次口腔檢查及口腔健康諮詢，並按臨床判斷提供X光檢查服務。只要持有效香港身份證明文件的市民即可參與是次活動，而所有香港註冊牙醫則以自願性質參與，將於牙科診所外貼上「香港健齒週2025」標貼，以便巿民預約及應診。

此外，學會亦首次推出「香港愛心牙科增值服務計劃」。計劃對象為全港65歲或以上長者，於5月1日開始，為期一年。長者在5月1日開始的6個月內，於同一位參與計劃的香港愛心牙醫接受基層牙科服務，包括牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等，自費或使用醫療券金額累計1,000元或以上，參與計劃的愛心牙醫即向該長者提供額外500元等額的牙科增值服務。