維港具優勢 議員倡追落後推帆船經濟

【本報訊】經濟增長緩慢，面對龐大的財政赤字，政府催谷包括體育活動在內的盛事經濟。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指現時內地多個地區均是帆船熱點，而發展帆船賽的收益大且吸引大量旅客，既然香港擁有天然深水港，同時亦具備優厚條件推動帆船經濟，建議當局考慮大力推廣及舉辦更國際帆船賽事。

葉劉昨在社交平台貼文，引述 Allianz Econ Impact Report into the America's Cup 資料顯示，全球10大體育項目帶來之直接及間接經濟收益，美洲盃帆船賽排第3，僅次於奧運及世界盃，而舉辦預賽和決賽的城市吸引大量旅客，並估計每屆帶來超過80億美元的直接及間接經濟利益。

不單止海外，她指內地亦大力推動「帆船經濟」，青島、三亞及秦皇島均是帆船熱點。其中青島更將此納入「海洋經濟」其中一項重點頂目，建立「帆船之都」品牌，引進多個國際帆船賽事，使其成為國際高端賽事中心。

成本不高可辦國際賽 她指今年2月香港舉行「香港帆船賽週2025」在淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行賽事，吸引12個國家及地區、超過300位帆船好手來港參賽，香港選手亦囊括多面金牌。正如醫學會前會長、同為帆船好手的謝鴻興醫生所言，香港本身環海、維港水深廣闊，再加上擁有3個歷史悠久的帆船會；而且舉辦帆船比賽成本不算高昂，最大成本是帆船泊位、後勤人才支援等，並提議香港何不把握機會、善用資源，與內地聯手合力將中港打造成「全球帆船熱門地點」。

她認同謝醫生所言，香港具備優厚條件推動帆船經濟，認為文化體育及旅遊局不妨考慮大力推廣，舉辦更國際帆船賽事。