煽動貼文囚5年 香港獨立黨骨幹上訴駁回

【本報訊】居於英國的葡萄牙籍男子，替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，被指屬該黨的骨幹成員，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨等。男子去年承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，判囚5年。他不服刑期申請上訴許可，昨日被上訴庭駁回，維持原判。判詞特別提到，國安法刑罰檔次適用於串謀罪，不能低於下限，坦言不同意下級法院在泛民初選案中的觀點。

國安法量刑檔次成議題 41歲葡萄牙籍上訴許可申請人黃煡聰，持有香港身份證，曾經在香港任職音樂教師。案發期間為2020年7月1日至2022年11月1日，原審法官練錦鴻將案件介定為「情節嚴重」，以監禁78個月為量刑起點，因為認罪所以下調至5年監禁，即煽動分裂國家罪「情節嚴重」被告最低刑期，不獲全數認罪扣減。

是次上訴其中之一個議題，是國安法第21條的量刑檔次，是否適用於《刑事罪行條例》下的串謀罪。上訴庭表示，國安法與本地刑事法律銜接、兼容和互補，串謀煽動罪的判刑，必須跟從國安法第21條的規定，在其制訂的量刑框架內進行，不能低過適用級別所規定的下限。

判詞另提到，泛民初選案中，3名原審法官認為就串謀罪的判刑，國安法的量刑幅度不具強制性而只有參考價值。可是，他們沒有詳細討論或充分考慮上述的銜接原則，以及條例應如何在相關國安法的量刑框架內運作。上訴庭不同意這樣的觀點。

資料顯示，初選案被告所涉的串謀顛覆國家政權罪中，屬「首要分子或罪行重大」者，可判囚10年以上至終身監禁。而區諾軒、趙家賢及鍾錦麟同被視作首要分子，被判囚6年1個月至7年。律政司並未就該些被告的刑期提覆核。

而在本案而言，申請人利用互聯網發表涉案貼文，以加強煽動的效果。涉案平台有數以千計的人跟隨，人數實在不少。

案發時，香港剛剛經歷反修例事件，面對危害國安和法治的風險仍然非常高。申請人執意長期、連續犯案，嚴重加劇危害國安的潛在風險。原審法官判刑既非原則犯錯，亦非明顯過重，故拒絕申請人的上訴許可申請。案件編號：CACC 92/2024