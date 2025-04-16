參考英美歐盟星洲內地 結合本港特色加強治理

【本報訊】隨着生成式AI技術的發展，各國和各行業都開始加強對其治理和監管。本港昨日公布的指引參考了國際上不同AI治理模式，同時結合香港本身特色，其中提到美國在AI治理方面採取了以政策引導、企業自治的方式，即重點企業承諾對AI系統進行自我監管；內地則已發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，對生成式AI服務實行包容審慎和分類分級監管。

數字辦表示，本港的指引參考了美國、英國、歐盟、新加坡及中國內地對生成式AI治理要求，其中美國採取以政策引導、企業自治的方式，重點企業承諾對AI系統進行自我監管，美國亦通過立法層面開展AI治理呈現出分散化和地區化的特點，目前既沒有針對人工智能領域制訂統一的聯邦法律，也沒有設立統一的監管機構，金融、醫療等部分行業及相關監管部門則自行推出自律準則和法規。英國則設立了全球第一個人工智能安全研究所，未有就監管AI引入新的專門性立法，主要依託現有監管機構在職能範圍內發布指導和應用規範。

內地相關監管前年生效 歐盟為所擁有的AI市場是全球重要的市場之一，主要通過立法、倫理框架和技術標準來確保人工智能技術服務規範應用和發展，推出不同規範性法案或文件，其中《人工智能法案》直接針對AI系統的立法，已於去年8月正式生效。中國的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》於2023年8月生效，強調國家堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管。