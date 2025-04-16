保華清盤 旗下公司遭追494萬工程費

【本報訊】承建多項工務及公屋工程、成立近80年的老字號建築公司「保華建業集團」，早前捲入多宗拖欠工程費及地盤工薪金的糾紛，亦屢遭民事入稟追討款項。保華的母公司及旗下相關公司保華管理有限公司早前被高院頒令清盤。至周一（14日）保華旗下聯營公司，遭工程分判商入稟高院，追討約494萬元的工程合約費用。司法機構暫未排期聆訊。

涉大橋停車場圍板工程 本案原告萬基建築有限公司；被告PAUL Y.-CIMC-JEC JOINT VENTURE 。入稟狀指，被告是港珠澳大橋香港口岸不同工程項目的總承建商，原告是被告的分判商，負責自動化停車場部分圍板工程，提供設計、供應和安裝防護等服務。

入稟狀續指，工程完結後，被告未按合約，向原告支付近494萬元工程費。2024年12月，原告透過律師去信追討，被告卻未有回覆，遂入稟高等法院追討約494萬元工程費用，連同利息及訴訟所衍生的訟費。案件編號：HCA 736/2025