警司陸振中 危駕襲擊罪成 准保釋7•3判刑

另涉非禮女下屬 存疑點3罪裁不成立 時任警隊沙頭角分區指揮官的已婚警司陸振中，於2022年6月涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另在翌月晚宴飲酒後，涉嫌危險駕駛私家車及襲擊同袍。被告陸振中否認3項非禮、一項危險駕駛及3項襲擊等共7罪，案件經審訊後昨於區域法院裁決。法官指，被告的舉動顯然超越上司下屬關係，對女事主有所追求；惟法官對女事主是否同意殘廁內被告的行為則存有疑點，因此裁定3項非禮罪全部罪名不成立。法庭最終判被告一項危險駕駛及一項襲擊罪名成立，准被告保釋至7月3日判刑。

已停職 將面臨紀律聆訊 45歲被告陸振中，現時已被警隊停職，在完成所有司法程序後，他將面臨紀律聆訊，最嚴重的處分是革職。另外，根據《警隊條例》，任何警務人員如就刑事罪行被控，且經法院在刑事法律程序中裁斷有關控罪獲證實，則由作出該項裁斷當日起，該人員不得獲付薪金或津貼，但如處長批准付給該等款項則除外。

被告陸振中被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。

據控方開案陳詞指，2022年6月22日的飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內涉3度非禮Ｘ。另在7月的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡的右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

法官昨裁決時指，就3次殘廁事件，閉路電視片段顯示，Ｘ每次從殘廁出來後，均未表現慌張，未見衣履不整，亦沒有刻意跟被告保持距離，甚至曾主動挽被告的手。另外，Ｘ在審訊時稱，如果有勇氣，她就會反抗。這意味着Ｘ沒有在殘廁內反抗，或會令被告誤以為Ｘ同意該些行為。即使考慮了Ｘ受酒精影響或屈服等因素，法庭仍裁定，控方未能證明被告當時的犯罪意圖，故裁定該3項非禮罪脫罪。

明知醉酒 仍坐上司機席 至於7月15日飯局後所發生的事，法官指，被告當時受酒精影響，應清楚自己的身體狀況不宜駕駛，惟他仍坐上司機席並逆線行駛、亦未確保車門關上而駕駛，屬遠遜合格而謹慎的駕駛者，裁定一項危險駕駛罪成。此外，在粉嶺牽晴間停車場內，被告跟蔡文浩等人糾纏。事後蔡的手指受傷。法官認為蔡的證供清晰，醫療報告亦脗合其說法，接納蔡的傷勢是由被告造成。不過，法官認為被告只是因受阻撓而自衞，並沒意圖令蔡身體受嚴重傷害，故只裁定罪責較輕的一項襲擊致造成傷害罪罪成。至於被指襲擊Ｘ及賴文顯的指控，法官稱Ｘ的證供不清晰，賴亦未能證明傷勢是由被告造成，裁定該兩項襲擊罪不成立。案件編號：DCCC 137/2023