打擊外傭做黑工 逮43人包括8僱主

【本報訊】本月7日至14日，入境處展開代號「劍魚」反非法勞工行動，以打擊外傭違反逗留條件留港做黑工，行動中拘捕35名黑工及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕黑工8男27女（20至60歲），大部分為印尼籍及菲律賓籍，當中7人現職外籍家庭傭工、14人是在香港逾期逗留的前外籍家庭傭工、9人以訪客身份到港、兩人持有不允許僱傭工作的「行街紙」、兩人為輸入勞工、以及一人持工作簽證。3男5女（44至64歲）黑工僱主俱為香港居民，分別為涉案公司或餐廳東主或相關負責人。

主要從事洗碗處理食材清潔 入境處人員共搜查58個目標地點，包括酒樓、餐廳、零售商店、商業大廈及住宅單位等，大部分被捕黑工在酒樓或餐廳被截獲，主要從事洗碗、處理食材及清潔等工作。初步調查顯示，該些黑工透過朋友或同鄉介紹工作，並以現金出糧，時薪數十元至日薪200至500元不等。行動中檢獲大批圍裙、水靴、手套及手機等證物，並檢獲一張偽造的香港身份證，證上載有其中一名黑工的相片。惟該張偽造身份證質素差劣，製作粗糙，無防偽特徵，相信該名黑工以該張偽造身份證尋找工作。

初步調查顯示，現職外傭做黑工分為兩類情況，一是趁放假日子或工作期間的空檔，從事清潔或洗碗工作賺取外快，當中一名外傭竟利用出街買餸的一小時，到酒樓做兼職洗碗；二是有僱主安排外傭到僱主的餐廳處理食材。

被捕人士中，當中21名非法勞工已於較早前在沙田裁判法院分別被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限並在香港接受僱傭工作、違反逗留條件、及管有偽造香港身份證等罪行。他們均承認控罪，被判監禁16天緩刑一年至監禁14個月不等。