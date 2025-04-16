放蛇掃「企街」 油尖拘45北姑

【本報訊】因應油尖區的「企街」賣淫活動持續活躍，執法部門根據情報及經調查後，於本月7日至14日聯同入境處分別執行代號「霧塔」的掃黃、以及代號「冠軍」的反非法勞工行動。掃黃行動打擊油麻地區多個街頭賣淫黑點，警員喬裝嫖客放蛇打擊多個賣淫場所，共拘捕45名（18至56歲）持雙程證的內地妓女，其中29人在廟街、上海街、砵蘭街一帶被捕，16人於尖沙咀的淫窟被捕，她們俱涉嫌「違反逗留條件」，全數交由入境處跟進。

執法部門留意到部分企街妓女由賣淫集團操控，集團成員會負責招攬內地女子，在指定的劏房單位提供賣淫服務，以「一樓一鳳」的形式運作。集團成員會為妓女提供賣淫工具，包括一次性浴巾、潤滑劑、避孕套等，而每次性交易會抽取高達六成肉金作為佣金。

另外， 犯罪集團利用舊式大廈作賣淫活動，因為舊式大廈保安相對較差，租約較彈性。有見及此，油尖區執法部門會繼續展開調查和情報搜集，以鎖定區內一些長期出租用作賣淫場所的單位，並會要求業主停止容許他們名下的單位作出賣淫用途，否則業主將會承擔相關法律責任。

反黑工行動 9人就擒 在「冠軍」行動中，共拘捕了6名非華裔人士及3名持有內地雙程證人士（25至50歲），他們分別涉嫌「逾期居留」、「非法入境」、「聘用非法勞工」及「逾期居留人士接受僱傭工作」。當中有被捕的非華裔人士，分別為餐廳負責人及洗碗工人。