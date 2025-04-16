東呼即應：自來猴闖屋歎大餐 淡定孔雀窗外站欄

【本報訊】假難民闖入香港固然值得關注，但有時一些野生動物也會在不經意間闖入市民生活。網傳短片顯示，沙田有一隻猴子闖入民宅，偷食提子再食柑。此外，元朗有一隻孔雀飛到民居窗外，神情淡定站於欄杆。還有，噴水池赫見一隻游泳的「老鼠」，實則為專吃害蟲的錢鼠，惹一場虛驚。

自來貓、自來狗相信大家聽得多，但如果遇到以下這位不速之客，各位市民又會有何反應呢？有沙田居民在網絡上傳短片，指家中閉路電視鏡頭拍攝到一隻猴子闖入客廳，牠吃完巨峰提子再吃柑子，甚至還發出吃東西的響聲，看來柑肉應該很甜。事主指，猴子進屋享用大餐，連家中那隻貓也嚇呆了，最後大聖爺吃了柑子後就逃之夭夭了。有不少網民表示，猴子眼睩睩很可愛；但亦有人提醒，要預防動物進入民居開餐的話。家中無人時最好關閉門窗及收起食物。

不止大聖爺闖入民居，有元朗居民在社交平台上傳短片，指看到一隻孔雀飛到住宅窗外，牠站在欄杆上神情淡定一點都不怕人。事主指，此事發生於2022年，當時不知何故孔雀會突然現身。自來孔雀就真的很罕見了，不過香港並沒有野生孔雀棲息，不排除是有人飼養的孔雀走失了。

荔枝角公園噴水池 錢鼠暢泳 至於以下此情況就較少見，有網民發文指，在荔枝角公園一帶噴水池內發現一隻「老鼠」在暢泳，不過看牠嘴尖尖的樣子似乎並非老鼠。有網民分析，這隻小動物名叫鼩鼱，又稱為「錢鼠」，主要以蚊蟲、蚯蚓、蝸牛等為食物，和老鼠有很大分別。