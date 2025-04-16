東呼即應：假難民頻犯案為禍 旅客指未見警巡邏

3月27日 尖沙咀：身穿黑衣的南亞刀匪在街頭斬人，企圖搶劫財物。

憂慮盡訴東呼即應 時刻提防何來盡興 尖沙咀兩南亞刀匪早前涉斬人搶劫，目無法紀程度令人咋舌，事後被捕的涉事者中，有人是持「行街紙」留港；而執法部門指本港今年頭兩個月，就已經分別發生73宗傷人及414宗嚴重毆打的案件。就假難民壞治安的議題，《東呼即應》分別走訪收集市民、議員及學者的意見。有訪港旅客表示，無見過警員巡邏，亦有市民籲警員應勤力些。議員則促加重聘用黑工的罰則，有關部門亦需加強執法，令假難民無利可圖，同時應透過AI人臉識別，加快破案速度。有學者則認為，應設立禁閉式難民營應對假難民事宜，又指警員的體能和搏擊能力每況愈下，令阻嚇力度下降。

聞當街斬人搶劫 市民膽怯 香港近期治安問題引發廣泛關注，尤其是南亞兵團及假難民的犯罪行為，令市民和遊客感到不安。一項調查顯示，油尖旺區被評為全港最危險區域，去年1月至10月期間，該區警署共接獲8,883宗報案；而近期尖沙咀發生的南亞刀匪搶劫案，更是凸顯了治安問題的嚴重性。

多位市民和遊客向《東呼即應》表達了對香港治安的擔憂。旅客黃小姐表示，在港旅遊只見過警車，沒見過警員巡邏，希望警力能更多一些，因為人潮較多時看到警察會更安心些。旅客賴小姐則表示，會保持警戒心保護自己，陸小姐則提醒，自己的包包要緊跟身，不要隨意打開。市民林先生則希望，警員能勤力一點，在前線多走動，因為南亞裔犯罪率高，若警員多些巡邏會令市民及旅客更安心。

倡利用AI加快審查聲請 議員楊永杰指出，過去一年假難民所犯的罪案大約有780多宗，因此制止假難民犯案是重要的工作。楊永杰建議，有關部門可以加重聘用黑工的罰則，令聘用假難民無利可圖。未來政府還可以考慮建立科技平台，利用AI自動審查難民申請免遣返聲請的批核程序，由平台負責第一道把關的工作，駁回不合理的申請，特別是來自越南、印度等低風險（受迫害的風險）國家的申請人士，並加快處理司法覆核的個案及遣送工作，縮短假難民留港時間，從而減少他們在港作案的風險和機會。此外，楊還建議未來進一步利用科技，通過AI人臉識別的方式加快破案速度，減少人手安排。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則表示，假難民在港犯罪的機會率偏高，因為他們當中部分人是亡命之徒，來港後可能會從事非法活動。陳建議，特區政府可以設立禁閉式難民營，減少假難民在港的活動自由，降低犯罪風險。他還指出，特區政府應該向中央政府反映，退出聯合國《禁止酷刑公約》，不再接收難民，這樣才能從根本解決問題。此外，陳提到，本港的罪案率上升，不僅與經濟狀況有關，也有其他因素，包括警員的體能和搏擊能力近年出現下降迹象，影響了對潛在犯罪分子的阻嚇力。

3月27日 尖沙咀：事主負傷力保不失，南亞刀匪（箭嘴示）逃離現場。 旅客賴小姐（左二）稱出外會有警戒心，而旅客陸小姐（右一）則指會留意收好包包。 東呼即應、功夫茶爆料熱線