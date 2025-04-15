龍七公：樹國家安全觀 港優勢破困局

今年的4月15日迎來第10個「全民國家安全教育日」，而近日，中國經濟安全議題因美國單邊關稅戰再度成為焦點。在這場博弈中，香港須用好自身優勢，在國家發展大局中開拓新局。

這場博弈深刻印證了國家安全體系的全域性──經濟安全不僅是產業與市場的攻防，更是國家意志與制度韌性的較量。全球經濟博弈的深層邏輯，正從單純的市場競爭轉向制度體系的全方位較量，真正受考驗的是國家戰略資源的整合能力與制度彈性。

國運之戰 奉陪到底 在眾多國家中，美國最大競爭對手中國，在拒絕撤回報復性關稅後，美國進一步調高關稅稅率至145%。中國絲毫不讓，全因已看穿特朗普的動機並非只是消除所謂貿易逆差，其遏止中國發展的圖謀亦表露無遺。所以對中國來說，這確實是一場不能妥協、沒有任何示弱空間的「國運之戰」，中方必奉陪到底。中國在應對技術圍堵中展現的制度優勢，體現了有別於西方資本主導模式的治理智慧。通過新型舉國體制整合科研機構與產業鏈力量，在量子計算、人工智能等領域實現突破性進展，這種超越短期利益考量的資源配置方式，構建起獨特的制度性護城河。這種全域性博弈的最終勝負，在於哪種制度更能實現戰略定力與創新活力的動態平衡。

香港作為國際金融、貿易和航運中心，在「一國兩制」框架下擁有獨特的制度優勢。面對內外挑戰，香港需立足法治傳統，開放市場與創新活力，通過突破困局，實現可持續發展。香港的突圍關鍵在於將「兩制」差異轉化為互補動能。香港既要堅守法治核心價值，同時更積極主動融入國家發展，方能打破困局。

國家安全是國家穩定與發展的基石，2014年，國家領導人創造性地提出「總體國家安全觀」，涵蓋包括政治、經濟、文化、網絡、生態等二十個重點領域，為國家在面對日益複雜且具挑戰性的國際環境中提供重要指引。就當前中美關稅戰的複雜局面，亦進一步凸顯了「總體國家安全觀」的戰略意義。中國以構建關鍵領域產業體系自主可控為核心，通過國內國際的「雙循環」新格局，同時擴大本身市場韌性，並深化國際資源聯動，進一步築牢經濟安全防線。

當前，環顧全球，世界百年未有之大變局加速演進，國際間將面臨更多如俄烏衝突、巴以衝突、中美貿易戰等新的威脅及不穩定狀態，箇中核心均是對主權的訴求和保障。從這些事態中，我們必須了解到惟有強化自身的安全防範和應對能力，才能在不確定的環境中確保國家的穩定與繁榮。

國安才能港安、家安，而維護國家安全更是人人有責。市民必須清楚自己在維護國安上的角色和責任，香港才能在「一國兩制」的框架下維持長期繁榮穩定，並在國際舞台上繼續發揮自身的優勢。故政府及社會必須進一步提升市民整體的國安意識，為國家和特區的繁榮作出更大貢獻。