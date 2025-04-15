笑看天下：撤銷關稅 回頭是岸

特朗普的「對等關稅」政策，甫推出時係威係勢，又話係「解放美國」，又暗示美國今後想窮都難，「讓美國再次偉大」；侵侵更奢望中國會怯於美國的關稅大棒，主動打電話去白宮求饒！誰不知，呢頭講完，美國上周六突然傳出暫停向智能電話、晶片、電腦、記憶體等商品徵收關稅，包括中國進口的相關商品。

中美關稅戰開打，彼此加徵關稅，美國對中國商品加徵145%，中國亦連番反擊向美國徵收125%關稅，咁即係話，再打下去中美貿易勢必「斷鏈」，因為根本冇生意可做。

侵侵唯恐天下不亂，之不過「對等關稅」未見其利，先見其害，中國如武林高手，我自巍然不動，侵侵已先亂陣腳。根據美國官方2024年貿易統計數據，上述豁免涵蓋近3,900億美元的美國進口商品，其中包括來自中國的逾1,010億美元，即佔從華進口貨額約22%。分析認為，此舉可緩解消費者對中國進口科技產品價格即時上漲的憂慮。不過，就算美國對中國商品課徵較低的54%關稅，最新型蘋果iPhone手機售價，仍可能從1,599美元升至2,300美元，這意味許多美國人根本換不起手機！

美國商務部長盧特尼克日前為特朗普辯護，豪言「數以百萬計的人力在擰小螺絲來製造iPhone──這種事情將會在美國出現」。阿哥，你有冇常識㗎？美國工人薪金遠高於中國、印度、東南亞，叫百萬美國工人擰螺絲，一部蘋果手機肯定更要漲價到飛起，屆時國際競爭力大減，消費者只會購買其他品牌，得益嘅非中國品牌莫屬。

「對等關稅」去到此刻，美國進退兩難，中國敦促美方要正視國際社會和國內理性聲音，徹底取消對等關稅的錯誤做法。善哉此言，回頭是岸！